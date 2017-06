Bougez avec Laurent Duvernay-Tardif

Un reportage de Michel Chabot

Le joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City veut transmettre sa passion pour le sport et combattre la sédentarité chez les adolescents. Au printemps 2018, il parcourera les écoles secondaires du Québec afin de faire vivre ce genre de journée au plus grand nombre possible de jeunes.

Après quatre mois de travail, le footballeur/médecin était fier de dévoiler l'autobus qui sera utilisé pour rendre cette opération possible.

Laurent Duvernay-Tardif a injecté de l'argent de sa fortune personnelle dans sa fondation. Et il offre à ses admirateurs, moyennant une donation, un voyage à Kansas City, pour le match inagural de son équipe, les Chiefs en septembre.

Une expérience savoureuse pour une bonne cause. Tout l'argent amassé servira uniquement à financer les activités pour les jeunes, puisque tous les intervenants sont bénévoles.