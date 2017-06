Daniel Day-Lewis met abruptement fin à sa carrière d'acteur

Considéré comme un des plus grands acteurs de sa génération, Daniel Day-Lewis n’a pas précisé les raisons de sa soudaine retraite.

En près de 40 ans carrière, le Britannique de 60 ans a notamment interprété le président américain Abraham Lincoln, l'écrivain Christy Brown et un chef de gang brutal.

Son dernier film sera donc Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, pour lequel il a tourné Il y aura du sang (2006), qui lui a valu un Oscar en 2007. Phantom Thread prendra l'affiche à la fin de l'année.

Daniel Day-Lewis dans le rôle d'Abraham Lincoln dans le film « Lincoln ». Photo : Associated Press/David James

Daniel Day-Lewis a également remporté l’Oscar du meilleur acteur pour My Left Foot (1989) et Lincoln (2012). Il est reconnu pour son jeu polyvalent, ses performances intenses et sa méthode de travail qui consiste à interpréter son personnage pendant tout le tournage, même lorsque la caméra ne tourne pas.

Les cinéphiles l'ont aussi vu dans les films Les gangs de New York, Neuf, Au nom du père et L'insoutenable légèreté de l'être.

L'acteur, fils du poète Cecil Day-Lewis et de l'actrice Jill Bacon, a entamé sa carrière à l'écran à 14 ans dans le film Un dimanche comme les autres (Sunday Bloody Sunday) en 1971. Il a attiré l'attention de la presse et des cinéphiles dès son jeune âge et a connu ses premiers succès dans My Beautiful Laundrette, de Stephen Frears, et Avec vue sur l'Arno (A Room with a View), aux côtés de Maggie Smith, Denholm Elliott et Judi Dench.

Un des acteurs les plus sollicités par les producteurs à Hollywood, Daniel Day-Lewis a méticuleusement choisi ses rôles tout au long de sa carrière. Après avoir fait une pause à la fin des années 90, il avait effectué un retour au cinéma en 2002 dans Les gangs de New York, acceptant l'offre du réalisateur Martin Scorsese.