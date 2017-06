Pour inaugurer son théâtre à Paris, Juste pour rire fait appel à Cirque Éloize

Fermé depuis 2006, cet ancien cinéma géré par Gaumont est érigé à même le centre commercial Italie Deux, un des plus achalandés de Paris. Le 13ème Art deviendra lors de son ouverture le 26 septembre le plus grand théâtre de la rive gauche de la ville.

Le projet, une idée d'Olivier Peyronnaud, qui gère les activités de Juste pour rire à Paris, et auquel Gilbert Rozon a donné son aval en novembre 2015, quelques jours après l'attaque du Bataclan, a été sélectionné parmi plusieurs soumis par des producteurs français. Le théâtre comprendra deux salles, une principale de 900 places et une seconde, plus petite, dans laquelle de jeunes artistes pourront se produire.

Oui, le Grand Ecran place d'Italie va devenir une salle de spectacle !!



Visite avec Gilbert Rozon, futur exploitant #paris13 pic.twitter.com/Wlvhy41x6S — Jérôme Coumet (@jerome_coumet) 28 octobre 2016

Le théâtre est muni de plusieurs centaines d'espaces de stationnements ainsi que d'un système de climatisation, deux atouts pour une salle parisienne, selon Gilbert Rozon.

« À Paris, il n'y a pas beaucoup de théâtres de cette taille, c'est très difficile à trouver », a-t-il expliqué mardi en point de presse.

Il y a plus d'un siècle qu'un théâtre de cette taille ne s'était pas construit à Paris, c'est un véritable événement national. Olivier Peyronnaud, de Juste pour rire

Comédie musicale, magie, théâtre, musique et humour, bien sûr, la programmation du 13ème Art proposera une grande diversité de productions.

« La programmation représente un peu ce que fait Juste pour rire depuis des années. [...] C'est une énorme vitrine mondiale pour le groupe », estime Olivier Peyronnaud.

Cirque Éloize en permanence, ou presque

Pour souligner l'ouverture du théâtre, Juste pour rire a fait appel à Cirque Éloize, qui présentera Cirkopolis en octobre. La compagnie québécoise présentera une nouvelle création chaque automne, et pour les cinq prochaines années. Le partenariat pourrait être renouvelé pour cinq années supplémentaires.

Jeannot Painchaud, de Cirque Éloize, et Gilbert Rozon, de Juste pour rire. Photo : Juste pour rire

« Pour moi, ce qui est fantastique, c'est qu'on a enfin notre maison parisienne. On a présenté des spectacles à sept occasions à Paris, mais toujours dans des lieux différents, à chercher le bon partenaire, entre le théâtre public et les partenaires privés », explique Jeannot Painchaud de Cirque Éloize.

Le 13ème Art ouvrira officiellement ses portes le 26 septembre pour une semaine de festivités, à laquelle participera notamment l'humoriste Rachid Badouri.