Lowry veut rester avec les Raptors, assure Masai Ujiri

Le président des Raptors réagissait à un article dans la presse américaine selon lequel Lowry, qui deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet, n'a « aucun intérêt » à demeurer à Toronto. Il préfèrerait rejoindre une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs.

Les deux mêmes équipes, les Cavaliers de Cleveland et les Warriors de Golden State, ont participé aux trois dernières finales du championnat de la NBA.

« Il fait partie de notre organisation, et il dit qu'il veut revenir, a déclaré Ujiri, mardi matin. Je suis au courant des spéculations [...] de l'article. Nous avons tous des hauts et des bas, il y a des moments où il a traversé une mauvaise passe, et il y a des moments où nous sommes découragés. Ça arrive à chaque équipe, à chaque joueur. Et les gens passent au travers. »

Lowry s'est servi de Twitter lundi soir pour réfuter l'article.

« Ne croyez pas ce que vous entendez! Surtout si ça ne vient pas de moi, et tout ça ne vient certainement pas de moi. GN [bonne nuit] », a écrit Lowry.

Deux jours avant le repêchage de la NBA, et à l'approche du marché des joueurs autonomes, Ujiri a souligné que c'était « la saison des rumeurs ».

« Je sais ce que Kyle m'a dit, a ajouté Ujiri. Kyle s'est entraîné, il vient juste de partir, alors je sais ce qu'il m'a dit, je crois ce qu'il m'a dit, et non les fameuses 'sources' ».

Lowry, qui a touché 12 millions $ US au cours de la dernière saison, a mené les Raptors en deuxième ronde des éliminatoires avant de rater les deux derniers matchs contre les Cavaliers de Cleveland en raison d'une entorse à la cheville. Il pourrait doubler son salaire sur le marché des joueurs autonomes.