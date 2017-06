Mélanie Joly nomme un comité de sélection des membres du C. A. de Radio-Canada

Ce comité consultatif indépendant et non partisan aura pour mandat de mener le processus de sélection.

Les membres du comité ont un mandat de six mois pour étudier toutes les candidatures à partir d’aujourd’hui.

« Ceci dit, le conseil d’administration continue à tenir séance et les membres qui y sont y resteront jusqu’à ce qu’il y ait de nouveaux membres qui soient nommés », a précisé la ministre en point de presse. Elle a souligné que l'un d'eux voit son mandat se terminer demain, le 21 juin.

Le comité est constitué d’experts en radiodiffusion et en technologie numérique et de représentants des secteurs culturels de partout au Canada. Il inclut des représentants des communautés autochtones, des communautés de langue officielle et de la relève.

Le comité sera présidé par Tom Clark, de l’Ontario, qui œuvre dans le milieu des nouvelles télévisées depuis 45 ans.

Deux représentants du Québec dans ce comité sont reconnus pour leur expertise dans le numérique. Marc Beaudet est président-directeur général de Turbulent, une entreprise qui développe des plateformes de diffusion, et Monique Savoie a créé la Société des arts technologiques.

L'annonce de Madame Joly concrétise une promesse électorale faite par le parti en 2015. Dans sa plateforme, le Parti libéral du Canada (PLC) avait promis de revoir « le processus de nomination des membres du conseil d’administration de CBC/Radio-Canada, pour assurer qu’il est indépendant et fondé sur le mérite. »

Le PLC avait aussi promis d'« annuler les compressions budgétaires du gouvernement Harper en offrant un financement annuel de 150 millions de dollars à CBC/Radio-Canada, lequel sera fourni en consultation avec le diffuseur et l’industrie culturelle canadienne. »