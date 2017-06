Bientôt des casques pour les nouveaux curleurs canadiens?

Cette motion votée unanimement par les 14 associations membres de Curling Canada encourage tous les centres et clubs de curling à implanter cette mesure pour éviter les blessures. Elle est toutefois non contraignante.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cette motion fait avancer les choses et assure que nous prenons vraiment à cœur les questions relatives à la sécurité de nos joueurs. Peter Inch, président du conseil d'administration de Curling Canada

Déjà, plusieurs clubs ont confirmé qu'ils appliqueraient le port du casque dans leurs installations, tandis que d'autres ont déjà implanté des mesures similaires.

Le directeur général du Regina's Tartan Curling Club, Wes Czarnecki, dit qu'il a déjà mis des politiques en place concernant le port du casque.

« Pour nos programmes "Kids Fun Curl" et "Curl for Kids", nous exigeons le port de casques ou nous le sugérons », explique Wes Czarnecki.

Deux joueurs pratiquent le curling au Tartan Curling Club de Regina Photo : Radio-Canada/Nichole Huck

Même si les recommandations sont dirigées vers les joueurs plus jeunes, Wes Czarnecki, constate que de plus en plus de vieux joueurs portent un casque pour pratiquer le sport.

« Ils sont conscients qu'à leur âge, l'équilibre et d'autres problèmes entrent en ligne de compte et que cela a du sens pour assurer leur sécurité, », ajoute-t-il.

Lui-même un joueur de curling saisonnier, il admet tomber parfois.

Cela peut être dangereux, selon la façon que vous tombez. Donc, le port du casque pour les débutants, c'est une bonne idée. Wes Czarnecki, directeur général du Regina's Tartan Curling Club

