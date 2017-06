Les Roughriders ont dû faire des choix difficiles

Jones a déclaré que Vince Young, qui a été libéré samedi, devait prendre le temps de se remettre de sa blessure pour qu'il puisse ensuite évaluer s'il voulait poursuivre sa carrière.

Alors que la saison régulière commence dans quelques jours, il a expliqué qu'en raison des blessures de certains joueurs, il est tenu de prendre les décisions nécessaires pour l'équipe.

Il dit qu'il n'y a aucun conflit de personnalité avec les joueurs qui ont été retranchés.

L'entraîneur ne ferme aucune porte et affirme rester en contact avec les joueurs qui ont été libérés.

Les Roughriders se préparent à affronter leur ancien coéquipier, Darian Durant, maintenant avec les Alouettes après avoir évolué plus de dix ans sous les couleurs du Vert et Blanc.

Jones a assuré que l'équipe est passée à autre chose depuis le départ de Durant et que les Roughriders prendrons tous les moyens pour gagner.

Le secondeur des Roughriders Henoc Muamba estime qu'il faut mettre de côté les émotions et aborder ce match comme n'importe quel autre affrontement d'autant plus que, selon lui, Durant ne leur fera pas de cadeau jeudi.

On doit essayer de laisser les émotions en dehors du match, ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais dès que le match commence on joue contre lui. On doit l'affronter comme un ennemi.

Henoc Muamba, secondeur des Roughriders de la Saskatchewan