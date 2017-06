L’exposition Chagall, une des plus populaires de l'histoire du MBAM

Plus de 300 œuvres de l'artiste étaient rassemblées au musée, soit la plus importante exposition jamais consacrée au peintre Marc Chagall au Canada.

Les visiteurs ont notamment pu admirer la toile La naissance, peinte il y a un peu plus de 100 ans, et Autoportrait aux sept doigts, terminé à la même époque et qui démontre l'influence du cubisme sur le travail du peintre d'origine russe.

« Autoportrait aux sept doigts » de Marc Chagall Photo : SODRAC & ADAGP 2017, Chagall/ADAGP/Art Resource, NY

Cette exposition se classe ainsi au cinquième rang des plus visitées au musée. Elle est devancée par Pompeii (310 000 visiteurs en 2016), De Renoir à Picasso, chefs-d’œuvre du Musée de l’Orangerie (327 644 visiteurs en 2000), Léonard de Vinci, ingénieur et architecte (436 419 visiteurs en 1987), et Pablo Picasso : rencontre à Montréal (502 476 visiteurs en 1985).

L’exposition était organisée en collaboration avec le Los Angeles County Museum of Art (LACMA), et initiée par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, et La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix, avec le soutien de la Succession Chagall.