Raonic et Murray trébuchent au premier tour au Queen’s

Raonic a perdu en deux manches de 7-6 (7/5) et 7-6 (10/8) contre Thanasi Kokkinakis, 698e raquette mondiale.

Malgré un meilleur taux de réussite au service (68 % contre 59 %), Raonic n’a pas trouvé le moyen de conclure. Même s’il a offert neuf balles de bris, l’Australien n’a jamais plié.

« C'est une grande source de frustration, a reconnu Raonic. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile de tout planifier si j'étais resté ici et avait disputé plus de matchs. »

Le sixième joueur mondial a aussi eu un léger avantage au chapitre des as avec 18 contre 15.

Kokkinakis est le joueur le moins bien classé à vaincre un adversaire du top 6 depuis que Darren Cahill, alors 1013e à l'ATP avait surpris Goran Ivanisevic, 6e raquette mondiale, en 1994.

Kokkinakis n’a pratiquement pas joué depuis les Jeux olympiques de Rio en raison d’une blessure et d’une importante chirurgie à l’épaule droite. Il occupait le 69e échelon à l’ATP avant cette pause forcée.

Il a bénéficié d’un laissez-passer des organisateurs.

Partie intégrante de la relève australienne, Kokkinakis provient de la même mouvance qui nous a donné Nick Kyrgios.

Au prochain tour, il affrontera le vainqueur du match entre le Russe Daniil Medvedev et le Français Nicolas Mahut.

Quant à Murray, il a cédé devant un autre Australien, Jordan Thompson, seulement 90e mondial, en deux manches de 7-6 (7/4) et 6-2.

L'Écossais, récent demi-finaliste à Roland-Garros, cherchait à décrocher un sixième titre sur le gazon londonien, mais il s'est effondré.

Le numéro 1 mondial était champion en titre. Il avait battu Raonic en finale.

Thompson, lui, n'a dû sa participation au premier tour qu'au forfait du Britannique Aljaz Bedene. L'Australien de 23 ans n'a appris sa qualification qu'au dernier moment.

Autres résultats de 1er tour :