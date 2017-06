Un nouveau festival de musique dans le Mile End à Montréal

Les artistes Charlotte Cardin, Patrick Watson, City and Colour, Godspeed You! Black Emperor, Cat Power, Basia Bulat, Suzanne Vega, Tire le Coyote et d’autres se produiront sur le terrain situé à l’angle des rues Marmier et Henri-Julien, soit au croisement des quartiers Mile End, Mile-Ex, Rosemont-La-Petite-Patrie et la Petite-Italie.

Patrick Watson Photo : Getty Images/Mark Metcalfe

Le festival Mile Ex End est une présentation de Mishmash, un regroupement d’entreprises créatives fondé par XPND Capital, dont Alexandre Taillefer est l’associé principal.

Composé de quatre membres, soit La Tribu, Groupe Piknik Électronik, Productions Opéra Concept MP et MishMash Média, la mission du collectif est « d'exporter sur la scène internationale le savoir-faire québécois ».

La Tribu oeuvre dans l'industrie du disque, du spectacle et du divertissement au Québec et dans la francophonie depuis maintenant 20 ans. Pour sa part, le Groupe Piknic Électronik, fondé en 2003, est à l'origine de l'événement Piknic Électronik, présenté chaque semaine à Montréal au cours de l'été, et d'Igloofest, festival de musique électronique hivernal. Enfin, Productions Opéra Concept MP a produit Another Brick in the Wall : l'opéra, inspiré de l'album The Wall de Pink Floyd.