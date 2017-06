« Après une bataille judiciaire éprouvante de huit ans, nous sommes extrêmement reconnaissants et ravis d'avoir remporté cette victoire », a réagi Simon Tam, un Américain d’origine asiatique qui a fondé le groupe.

Depuis le début, cette odyssée dépassait largement le cadre de notre groupe. Simon Tam

Les juges ont estimé que le Bureau américain des brevets et marques commerciales (USPTO) ne pouvait refuser l’enregistrement du nom « The Slants » en justifiant que l’expression était désobligeante.

« Il s'agit d'une discrimination fondée sur un point de vue », a précisé le juge Samuel Alito en lisant le jugement.

Selon l’avocat du Bureau américain des brevets et marques commerciales, « slant » « est un terme négatif faisant référence à la forme des yeux de personnes d'origine asiatique, utilisé depuis longtemps pour se moquer d'une caractéristique physique ».

Le bassiste Simon Tam faisait valoir qu’utiliser le terme « Les Bridés » de manière décalée permettait d’en extraire la teneur raciste, à l’exemple du « nigger » (nègre) abondamment utilisé par les rappeurs noirs.

Il affirmait au contraire que « bridé » permettait de « se présenter de façon positive, en promouvant une prise de conscience et une fierté culturelles ».

« Les Américains d'origine asiatique utilisent depuis des décennies le terme bridé pour se désigner d'une façon valorisante », avait déclaré le musicien dans une entrevue à l'AFP.

Cette cause était devenue un enjeu important cette année, car elle concernait le Premier amendement de la constitution américaine, qui protège la liberté d’expression.

L’ACLU, l’association américaine de défense des libertés et la Chambre américaine de commerce soutenaient The Slants dans sa cause. Le groupe a également pu compter sur l’organisation Dykes on bikes (les Gouines à moto) qui s’est battue pendant cinq ans devant les tribunaux pour enregistrer son nom.

La portée de ce jugement représente une bonne nouvelle pour les Redskins de Washington. Le nom de cette équipe de football est soumis à des restrictions à cause de son appellation connotée.

L'ethnicité au service de l'art

Formé à Portland par quatre Américains d’origine asiatique en 2006, The Slants est surtout connu de la scène musicale alternative de la côte ouest des États-Unis.

Le groupe The Slants Photo : Facebook/The Slants

Le groupe aime mettre de l’avant les racines ethniques de ses membres. Par exemple, ils ont lancé en 2012 un disque intitulé The Yellow Album (L’album jaune), un clin d’œil au célèbre « Album blanc » des Beatles.