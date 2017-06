Paul McCartney fête ses 75 ans

Les messages souhaitant une bonne fête d’anniversaire à l’enfant de Liverpool ont évidemment afflué toute la journée sur les réseaux sociaux. La fille du chanteur, Stella McCartney, a pour sa part publié une photo sur Instagram où l’on voit les deux vedettes côte à côte. « Je suis si chanceuse de t’avoir dans mon cœur et mon âme, tu m’inspires tous les jours », a écrit la créatrice de mode.

Mary McCartney, autre fille de la légende, y est allée elle aussi de son petit message et d’une photo où son « papa cool » se promène à cheval dans une prairie.

Yoko Ono, veuve de John Lennon, a également souhaité un bon anniversaire à Paul McCartney sur Twitter. Le message fera grincer quelques dents chez les adorateurs des Beatles, beaucoup considérant cette artiste comme l’une des causes majeures de la séparation du groupe, à la fin des années 60.

Happy Birthday @PaulMcCartney and congratulations! Lots of love, yoko pic.twitter.com/pnLNXUc0a7

La veuve et le fils de George Harrison ont pour leur part publié une photo d’archives où McCartney et Harrison partagent une crème glacée.

De son côté, le principal intéressé a utilisé son compte Twitter pour souhaiter une bonne fête… à son père.

Happy Daddy’s Day with love from me and Jimmy Mac x pic.twitter.com/tduGrGFOlF