Les Sénateurs d'Ottawa protègent Pageau et Brassard, mais pas Méthot

Les Sénateurs ont toutefois gardé les services des attaquants Jean-Gabriel Pageau et Derick Brassard, puis des défenseurs Cody Ceci et Dion Phaneuf. Pierre Dorion avait déjà assuré qu'il protégerait son capitaine, le défenseur Erik Karlsson, et le gardien de but Craig Anderson.

Outre Ryan et Burrows, Clarke MacArthur, Mike Condon, Viktor Stalberg, Mark Borowiecki et Fredrik Claesson sont disponibles au repêchage d'expansion.

Les joueurs protégés par les #Sens: Brassard, Hoffman, Dzingel, Pageau, Smith, Stone, Turris, Ceci, Karlsson, Phaneuf et Anderson #iciottgat — Justine Boutet (@justineboutet) 18 juin 2017

En vertu des règlements, les 30 équipes de la Ligue nationale de hockey avaient le choix entre deux formules pour protéger des joueurs. D'abord, les directeurs généraux pouvaient réserver sept attaquants, trois défenseurs et un gardien, ou encore un gardien et huit joueurs au total.

Le repêchage d'expansion expliqué

La formation du Nevada pourra choisir au maximum un joueur de chacune des formations existantes du circuit Bettman. Dans les derniers jours, plusieurs analystes évoquaient la possibilité que Marc Methot soit le joueur des Sénateurs que le directeur général George McPhee choisirait.

Le repêchage d'expansion des Golden Knights, la 31e équipe à se joindre à la LNH, aura lieu le 21 juin et les joueurs sélectionnés seront connus lors du gala des trophées individuels de la LNH, le soir même.

Depuis 15 h samedi, un gel des transactions est en place dans la LNH pour toutes les équipes, à l'exception des Golden Knights, jusqu'au jeudi 22 juin à 8 h.

