Plekanec et Emelin absents de la liste de protection du Canadien

Le Canadien a dévoilé sa liste de joueurs protégés en prévision du repêchage d'expansion des Golden Knights de Las Vegas, dimanche matin. Mais les noms de Tomas Plekanec, Alexei Emelin, Torrey Mitchell et Charles Hudon n'y sont pas, notamment, en plus des joueurs autonomes sans compensation Andrei Markov et Alexander Radulov.