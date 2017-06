Beyoncé est maman de jumeaux

La nouvelle a notamment été confirmée par diverses sources aux sites E! et People, spécialisés dans les potins. Le couple de vedettes agrandit ainsi sa famille, plus de cinq ans après la naissance de sa fille Blue Ivy.

Contacté par l’Agence France-Presse, l’agent de la chanteuse n’a pour le moment pas souhaité répondre aux questions. On ne connaît pas non plus officiellement le sexe des enfants. Dans un message de félicitations à Jay Z lors d’une récente remise de prix organisée cette semaine, Barack Obama a laissé entendre qu’il s’agissait de deux petites filles.

Jay Z et Beyoncé, entourés de leur fille Blue Ivy, en février 2017. Photo : Getty Images/Theo Wargo

L’artiste de 35 ans avait annoncé au début du mois de février attendre un double heureux événement en publiant une photo sur son compte Instagram. Le cliché avait alors battu le record de la publication la plus appréciée de tous les temps.

C’est d’ailleurs avec un ventre tout rond que Beyoncé avait fait une prestation remarquée lors de la cérémonie des prix Grammy. Ses admirateurs avaient ensuite pu suivre la grossesse de leur idole grâce à de nombreuses photos publiées là encore sur Instagram par l’interprète de Formation.