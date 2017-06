Porsche triomphe encore aux 24 heures du Mans

C’est la 19e victoire de Porsche au Mans, et la 3e d’affilée, alors que Toyota court toujours après son premier succès dans la Sarthe, après 19 participations infructueuses.

La Porsche no 2 a devancé deux Oreca-Gibson évoluant dans la catégorie inférieure des plus petits prototypes non hybrides : la no 38 de Jackie Chan DC Racing et la no 13 de l’écurie Vaillante Rebellion.

Elle n’a pris la tête de la course qu’à 67 minutes de l’arrivée, après avoir arrêté plus d’une heure aux puits samedi dans la soirée et remonté plus de 50 places au classement.