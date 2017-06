Chagnon et Luke demeurent avec les Lions

L'agent des deux joueurs, Sasha Ghavami, a confirmé à Radio-Canada Sports que Chagnon et Luke avaient été en mesure d'éviter le couperet.

Les deux joueurs défensifs ont emprunté un chemin analogue depuis quelques années. Au terme d'un stage universitaire avec les Carabins, ils ont tous deux été invités au minicamp des Giants de New York, au début du mois de mai, sans toutefois réussir à décrocher un billet pour le camp d'entraînement.

Ils feront maintenant le saut ensemble dans la Ligue canadienne de football (LCF) au sein de la même organisation.

Luke a réussi un plaqué défensif dans chacune des deux rencontres préparatoires des Lions. Chagnon, lui, a présenté les mêmes statistiques durant la présaison, mais du côté des unités spéciales.

Les Britanno-Colombiens se sont inclinés d'emblée 23-18 devant les Stampeders de Calgary, avant de rebondir de brillante façon 42-10 contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Luke, un ailier, a été sélectionné au 7e rang (1er tour) par les Lions, quatre positions après son nouveau coéquipier Daniel Vandervoort, un receveur éloigné. Chagnon, un secondeur, a pour sa part entendu son nom être prononcé au 24e échelon (3e tour).

Les troupiers de Wally Buono affronteront les Eskimos d'Edmonton le 24 juin prochain pour leur rentrée locale.

Un pas en arrière pour Ménard-Brière

Un peu plus à l'est, à Winnipeg, les Blue Bombers ont rétrogradé le botteur Félix Ménard-Brière sur l'équipe d'entraînement. Ce dernier a également porté le gilet des Bleus lors de son passage à l'université et avait été convié au minicamp des Giants.

Le Québécois, 34e athlète repêché (4e tour) le 7 mai dernier, a raté 3 de ses 4 tentatives de placement pendant les matchs préparatoires.

Il a réalisé plusieurs bottés d'envoi et de dégagement, soit 10 et 5 respectivement, lors des deux verdicts nuls des Blue Bombers.

Notons de plus que Mathieu Dupuis, un ancien des Carabins de Montréal, a vu son être ajouté à l'équipe d'entraînement des Tiger-Cats de Hamilton.