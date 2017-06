Andre De Grasse vise un temps sous les 10 secondes

Celui qui est considéré à 22 ans comme l'un des possibles successeurs de la légende Usain Bolt n'a plus de temps à perdre d'ici les Championnats du monde d'athlétisme de Londres, qui s'échelonneront du 4 au 13 août.

Le dauphin du Jamaïcain sur 200 m aux Jeux de Rio, et médaillé de bronze du 100 m, n'est toujours pas descendu sous les 10 secondes en 2017, alors que les jeunes gardes américaine (Christian Coleman, Cameron Burrell, Christopher Belcher et Ronnie Baker) et africaine (Sydney Siame et Akani Simbine) ont d'ores et déjà frappé fort.

Après avoir signé sa meilleure prestation à la Diamond league d'Oslo (10 s 1/100) jeudi, une performance qui lui a valu la 1re place, De Grasse n'a donc plus le choix : il doit passer à la vitesse supérieure.

Le principal concerné doit également améliorer son départ, pour l'instant son point faible sur la ligne droite, afin de rester dans le coup et espérer être l'un des grands acteurs des prochains mondiaux.

À Stockholm, il faudra aussi avoir un oeil sur le 110 m haies, où l'Espagnol Orlando Ortega, décoré d'argent à Rio, sera défié par le Sud-Africain Antonio Alkana, auteur d'un probant temps de 13,11 s, le 5 juin.

Sur le demi-fond, le Marocain Soufiane El Bakkali, 2e chrono mondial en 2017 au 3000 m steeple (8:05,17), et le Kényan Asbel Kiprop, triple champion du monde du 1500 m et champion olympique en 2008 sur cette même distance, seront peut-être en manque d'adversaires à leur mesure.

Chez les dames, Mariya Lasitskene devrait connaître la même solitude.

Autorisée à concourir sous un drapeau neutre puisque la Russie est suspendue par la Fédération internationale après les révélations du rapport McLaren sur un dopage d'État organisé dans le pays, Lasitskene est la favorite au saut en hauteur, elle qui a établi un record personnel à 2,04 m lors de la dernière semaine.

« Je préférerais avoir plus de compétition, mais pour le moment, je dois surtout me battre contre moi-même », a-t-elle reconnu, samedi.

La Burundaise Francine Niyonsaba, 2e à Rio au 800 m, pourrait à son tour faire des étincelles, quatre jours après avoir de nouveau été dominée par la double championne olympique Caster Semenya.

Enfin, le podium des derniers Jeux olympiques au lancer du disque, formé de Sandra Perkovic, Mélina Robert-Michon et Denia Caballero, sera une nouvelle fois réuni.

La championne olympique croate, Perkovic, vainqueur à Oslo, pointe un bon cran au-dessus de ses traditionnelles rivales.

« Je ne suis jamais satisfaite, et mes attentes sont toujours élevées. Je sais que je peux lancer encore plus loin », a-t-elle déclaré.