Toujours pas de verdict au procès de Bill Cosby

La longueur des délibérations a d'ailleurs mis la patience des avocats de la défense et même du juge à l'épreuve, plus tôt vendredi, alors que les jurés demandaient à réentendre plusieurs témoignages notamment de l'accusé et de la victime présumée.

Les jurés reviendront maintenant au travail samedi matin.

Ayant atteint 50 heures, les délibérations sont plus longues que l'ensemble des témoignages qui ont été entendus au cours du procès de la vedette de la télévision américaine accusée d'avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constand, en 2004, à son manoir situé en banlieue de Philadelphie.

Vendredi, l'avocat de l'accusé de 79 ans a suggéré que les jurés tentaient de forcer la tenue d'un autre procès qui devrait tout reprendre à zéro.

Le juge Steven O'Neill a refusé à deux reprises des demandes d'annuler le procès, soutenant que les jurés pouvaient prendre autant de temps que nécessaire pour parvenir à un consensus.

Or, même le magistrat a semblé avoir ses limites, notamment lorsque les jurés lui ont demandé d'entendre à nouveau le passage d'un témoignage. Le juge leur a répondu qu'ils allaient devoir s'en remettre à leur mémoire collective.

Pendant que les délibérations se poursuivaient, Cosby a remercié ses admirateurs sur Twitter pour leur soutien.

Le procès a déjà contribué à ternir l'image du père de famille qui lui est associée en raison de son rôle de Dr Cliff Huxtable dans la série The Cosby Show, qui a été produite dans les années 1980 et 1990.

Des dizaines de femmes ont allégué que Cosby les avait droguées et agressées, mais le cas d'Andrea Constand, une Torontoise aujourd'hui âgée de 44 ans, est le seul à avoir mené au dépôt d'accusations criminelles.

Andrea Constand arrive en cour au procès de Bill Cosby à Norristown Photo : Associated Press/Matt Rourke

Vendredi, le jury a demandé à passer en revue de nombreux éléments de preuve, notamment la déposition de l'accusé faite en 2006 dans laquelle il parle d'un type de sédatif qu'il pourrait avoir utilisé pour droguer Andrea Constand et l'emmener à avoir des rapports intimes avec lui.

L'humoriste et comédien y affirme avoir obtenu sept prescriptions du puissant sédatif dans les années 1970 afin d'en administrer aux femmes avec lesquelles il souhaitait avoir une relation sexuelle.

Mme Constand, qui est une ex-employée de l'Université Temple, où Cosby était un membre influent du conseil d'administration, allègue s'être sentie paralysée après avoir avalé des comprimés que son présumé agresseur lui aurait donnés.

Cosby a dit qu'il s'agissait du médicament Benadryl, utilisé pour traiter le rhume et les allergies.

Vendredi, les jurés ont aussi entendu la définition du principe « hors de tout doute raisonnable » et analysé de nouveau le témoignage de Mme Constand et de sa mère au sujet de conversations téléphoniques qu'elles ont eu avec Cosby après le soir de l'agression alléguée.

Une condamnation pourrait valoir à Bill Cosby l'emprisonnement pour le reste de sa vie. Il aura 80 ans en juillet.

Les jurés doivent parvenir à un verdict à l'unanimité. Si aucun consensus n'est trouvé, le juge pourrait déclarer qu'il y a désaccord du jury et nullité du procès.

Si ce dernier scénario se concrétisait, les procureurs auraient quatre mois pour décider s'ils veulent poursuivre Cosby de nouveau ou laisser tomber les accusations.