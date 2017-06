Des absents de taille pour le duel Impact-Orlando

L'Impact a encaissé un dur coup le week-end dernier quand l'arrière latéral gauche Ambroise Oyongo a subi une blessure au genou droit dans un match avec la sélection camerounaise. Sa saison est terminée.

De son côté, Orlando a vu son attaquant étoile Cyle Larin être arrêté jeudi matin pour conduite en état d'ébriété.

Larin doit être évalué par les médecins du programme d'abus de substance et de comportement du circuit et il ne pourra pas jouer tant qu'il n'aura pas reçu le feu vert des médecins et que la ligue n'aura pas complété son enquête.

Larin se retrouvait à égalité au 3e rang des buteurs de la MLS avec huit buts cette saison.

L'Impact pourra donc concentrer ses efforts défensifs sur l'autre étoile d'Orlando (7-5-3), le milieu de terrain brésilien Kaka.

En l'absence d'Oyongo, l'Impact (4-4-5) va se tourner vers Daniel Lovitz. La formation montréalaise sera aussi privée de son arrière latéral droit Chris Duvall, qui purgera une suspension d'un match à la suite d'un carton rouge reçu le week-end dernier dans un verdict nul de 1-1 contre le Sporting Kansas City.

Le vétéran Hassoun Camara devrait hériter du poste de Duvall.

On s'attend à ce que l'Impact utilise le même schéma à cinq défenseurs que celui dévoilé à Kansas City.

« Nous faisons face au même défi depuis le début de la saison, a noté le gardien Evan Bush. Nous avons disputé plusieurs matchs sans nos éléments réguliers. »

« Dan a bien fait lors du dernier match. Hassoun a disputé beaucoup de minutes au cours des années. Nous ne perdons pas grand-chose à ce niveau. »

La semaine dernière, l'Impact était privé de six éléments, dont quatre partants, en raison des rappels internationaux. L'équipe a tout de même fait match nul contre le Sporting grâce à un but de Matteo Mancosu en fin de rencontre, à la suite d'une bévue en défensive de leurs rivaux.

Certains parlaient d'un point chanceux, mais pas Bush.

« Personne ne s'attendait à nous voir obtenir un bon résultat et je crois que c'est un manque de respect que de dire ça, a affirmé Bush. Nous avions un bon groupe sur le terrain. »

« Oui, il nous manquait plusieurs de nos meilleurs joueurs, mais nous comptions sur des gars qui ont de l'expérience dans cette ligue. Nous savions que si nous restions concentrés et que nous exécutions bien les jeux, nous pourrions être en mesure d'obtenir un bon résultat. »

Andrés Romero, qui n'avait pas joué depuis octobre 2015, et Mancosu ont effectué des retours au jeu comme réservistes en deuxième demie à Kansas City, après avoir soigné des blessures.

Samedi, contre Orlando, Mancosu devrait avoir la chance de fouler le terrain pour une première fois en MLS avec Blerim Dzemaili, qui avait été rappelé par la Suisse le week-end dernier.

Romero, qui joue habituellement en milieu de terrain sur le flanc droit, est revenu au jeu au bon moment puisque Ballou Tabla est ennuyé par une blessure à une cheville.

Orlando, qui a compilé un dossier de 6-1-0 en ouverture de campagne avant de connaître une mauvaise séquence, a encaissé un revers de 3-1 en Coupe des États-Unis mercredi face au Miami FC, un club de la NASL dirigé par l'ancienne étoile de l'Impact et de l'AC Milan Alessandro Nesta.

L'Impact tente de se remettre d'une séquence de 1-2-4 en début de saison et a un dossier de 2-0-1 à ses trois derniers matchs en MLS.