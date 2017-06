Le planchiste Sébastien Beaulieu aura de l'aide de Québec

Le Sherbrookois s'est vu accorder le statut excellence du gouvernement du Québec, ce qui lui vaut une bourse de 10 000 $ pour l'aider à se qualifier pour les Jeux olympiques de Pyeongchang en février prochain.

« Ça va un peu mieux aujourd'hui », a déclaré Sébastien Beaulieu vendredi, à Écoutez l'Estrie.

Plus de 35 000 $ sont cependant nécessaires pour lui permettre de participer aux différentes compétitions de sa saison. Sébastien Beaulieu doit assumer l'ensemble de ses frais de déplacement et de logement en plus des coûts de réservation de pistes d'entraînement.

« Une saison en snowboard, c’est extrêmement dispendieux, opine-t-il. Je dois payer un frais d’athlète auprès de la Fédération en partant de 3333 $ et je n’ai aucune de mes dépenses qui est couverte. »

Comme il le fait depuis deux ans, Sébastien Beaulieu continuera d'avoir recours au sociofinancement pour amasser le reste de l'argent nécessaire pour sa saison, par le biais de son site sebbeaulieu.com/jo2018. Cette semaine, il s'était dit « écoeuré » d'avoir recours à cette méthode pour se financer.

Malgré les embûches financières, l'athlète de 27 ans a connu ses meilleurs résultats l'hiver dernier lorsqu'il s'est qualifié pour les Championnats du monde. Il est également le champion canadien de surf des neiges en slalom géant en parallèle.