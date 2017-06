Une campagne pour recruter les jeunes dans l'armée

Une nouvelle campagne de recrutement intitulée Osez vous surpasser sera lancée sur les médias sociaux et au cinéma dès le 23 juin. En mettant de l'avant les études payées, les voyages et le travail humanitaire, les Forces armées canadiennes souhaitent interpeller les jeunes de la génération du millénaire et les intéresser à une carrière militaire.