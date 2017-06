Le Bat-signal a illuminé jeudi l'hôtel de ville de Los Angeles

Des centaines d'admirateurs de l'univers de Batman, dont certains costumés, ont applaudi lorsque le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, et le chef de police, Charlie Beck, ont projeté de la célèbre silhouette de chauve-souris sur la façade de l'immeuble, sur le coup de 21 h.

We gather tonight to pay our respects to the original caped crusader, our beloved Adam West. #BrightKnight pic.twitter.com/ocW6aeXIgV