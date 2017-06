Les jurés au procès de Bill Cosby dans une impasse

Les jurés, qui ont délibéré plus de 30 heures en quatre jours, doivent déterminer si le comédien et humoriste a drogué et agressé sexuellement la Torontoise Andrea Constand en 2004, à son manoir situé en banlieue de Philadelphie.

Andrea Constand arrive en cour au procès de Bill Cosby à Norristown Photo : Associated Press/Matt Rourke

Mercredi, les jurés s'étaient de nouveau attardés à un interrogatoire au cours duquel le comédien reconnaît avoir donné des comprimés à Mme Constand, puis l'avoir caressée à sa résidence.

Certains jurés semblent maintenant frustrés et en colère. Pour sa part, le juge Steven O'Neill a paru contrarié par l'incapacité des employés du tribunal à répondre à toutes les requêtes du jury. La version écrite demandée d'un témoignage n'est ainsi toujours pas prête.

Quand les jurés ont demandé à mettre fin à leur journée de travail mercredi soir, le juge O'Neill a vanté la dignité, la fiabilité et le sérieux avec lesquels ils s'acquittent de leurs responsabilités.

Trois chefs d'accusation d'attentat criminel à la pudeur ont été portés contre Bill Cosby. Une condamnation pourrait lui valoir l'emprisonnement pour le reste de sa vie. Il aura 80 ans en juillet.