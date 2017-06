Un dirigeable s'écrase à l'Omnium des États-Unis

Un représentant de la compagnie responsable de l’aéronef a confié que seul le pilote se trouvait à bord au moment de l'écrasement. Il a confirmé l'authenticité des bandes vidéo de l'écrasement de l'appareil qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

Pretty sure I just watched the blimp crash at the #USOPEN! Hope everybody is ok! pic.twitter.com/OSOCSBF46p