Québec lance son deuxième plan d’action contre la maltraitance des aînés

Ce deuxième plan du gouvernement Couillard, présenté par la ministre responsable des Aînés, Francine Charbonneau, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, s’échelonnera de 2017 à 2022.

Selon la ministre, deux nouveaux objectifs ont été ajoutés dans cette nouvelle stratégie soit la promotion de la bientraitance des personnes âgées et la lutte contre la maltraitance matérielle et financière, car les mauvais traitements ne sont pas toujours physiques ou verbaux.

« La bientraitance est essentielle pour prévenir la maltraitance. Elle vise le bien-être,le respect de la dignité, l’épanouissement, l’estime de soi , l’inclusion et la sécurité de la personne », a expliqué la ministre Charbonneau en conférence de presse.

La maltraitance envers les personnes aînées peut prendre plusieurs formes et survenir dans tous les milieux. Trop souvent, elle est passée sous silence. Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés

Le premier plan de lutte contre la maltraitance des aînés avait été lancé en 2010 par la ministre libérale responsable des aînés de l’époque, Marguerite Blais.

La ministre libérale Francine Charbonneau Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Selon un communiqué, le nouveau plan, qui sera assorti d’une enveloppe de 45,8 millions de dollars sur six ans, comprend une cinquantaine de mesures destinées à lutter contre ce type de mauvais traitements.

La stratégie s’articulera principalement autour d’un forum sur la maltraitance financière, d’une campagne sociétale de dénonciation de la maltraitance, du maintien de la Ligne Aide Abus Ainés et de la mise en place de visites d’amitié auprès des personnes âgées issues de diverses communautés culturelles.

Selon Québec, « ce plan d’action témoigne de la volonté de mobiliser tous les acteurs concernés pour créer une société toujours plus respectueuse des personnes aînées, plus inclusive et bientraitante ».