L’Alberta, la province où les salaires sont les plus élevés

Le salaire horaire moyen en 2016 était de 31,15 $, soit 12 % de plus que la moyenne nationale de 27,70 $, selon les calculs de Statistique Canada. Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut enregistraient des moyennes plus élevées.

Six des sept régions économiques albertaines établies par Statistique Canada figurent parmi les 10 régions canadiennes où le salaire est le plus élevé.

La région où le salaire horaire était le plus élevé est celle de Fort McMurray, avec 36,50 $.

Le taux de chômage en Alberta a augmenté depuis la chute des prix du pétrole en 2014. Il a atteint un sommet de 9,1 % en juillet 2016 avant de reculer. Il était de 8 % en mai.