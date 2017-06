Pospisil en quarts de finale aux Pays-Bas

Il menait 7-6 (7/2) et 4-2 avant que le Russe Alexandr Dolgopolov abandonne.

Le Canadien a réussi 14 as. Il a sauvé cinq balles sur six et a brisé deux fois son adversaire.

Dans ses neuf derniers matchs, Pospisil n’a perdu qu’une manche.

Il sera opposé à Marin Cilic, première tête de série du tournoi.

Deux autres Canadiens étaient en lice. Daniel Nestor et Adil Shamasdin ont chacun perdu leur match de quart de finale en double. Nestor est associé au Français Fabrice Martin, tandis que Shamsadin joue avec le Mexicain Santiago González.