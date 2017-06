Le Bat-signal sera allumé à Los Angeles, ce soir, à la mémoire d'Adam West

Adam West est décédé, vendredi, à 88 ans des suites d'une leucémie.

La série dans laquelle il interprétait Batman avait démarré en 1966 sur ABC. Si elle n’avait duré que trois saisons, elle avait marqué le public au point d’associer Adam West au superhéros jusqu’à la fin de sa vie. Il avait d’ailleurs interprété le même rôle dans un film adapté de la série, intitulé Batman, sorti lui aussi en 1966.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a confirmé que le Bat-signal serait allumé à l’hôtel de ville à 21 h jeudi.

Dans les bandes dessinées, les films et les séries télévisées de Batman, le Bat-signal est un projecteur doté de l’ombre ailée du superhéros; le signal est projeté sur le ciel nocturne pour appeler Batman à l’aide.

Le maire de Los Angeles a annoncé l’événement sur Twitter et a proposé le mot-clic #BrightKnight.

Join us at City Hall to pay tribute to Hollywood legend Adam West & light the bat-signal for the #BrightKnight. pic.twitter.com/7USpxg70r7