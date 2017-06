Justin Trudeau confirme une participation du fédéral de 1,28 G $ dans le REM

Ottawa versera donc la somme que lui demandait Québec à titre de participation du fédéral dans le projet de REM, dont la facture totale est estimée à 5,9 milliards de dollars.

Cette contribution du fédéral au REM s’ajoute à un investissement de 770 millions de dollars sur trois ans annoncé l’an dernier dans le budget du gouvernement Trudeau pour l’amélioration et la réfection des infrastructures de transport collectif de la région de Montréal, a rappelé le premier ministre qui a réitéré l'engagement de son gouvernement dans le développement des transports collectifs et la poursuite des efforts pour atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

« De la même façon, souligne Justin Trudeau, les parents qui habitent l’ouest de l’île, les étudiants de la Rive-Nord ou les passagers qui débarquent à l’aéroport profiteront également de trajets beaucoup plus courts. »

Selon Justin Trudeau, les fonds engagés par son gouvernement proviendront de l'enveloppe de la phase 2 de son projet d’investissement en matière d’infrastructures. On parle d’une somme de 20 milliards de dollars sur 11 ans qui seront investis partout au pays lors de cette deuxième phase.

La future Banque de l'infrastructure pourrait financer le projet

Le gouvernement fédéral garde également la porte ouverte pour que la future Banque de l’infrastructure du Canada puisse prendre sa place dans cet investissement. SI l'institution acceptait de financer le projet, explique Justin Trudeau, le montant de 1,3 milliard de dollars annoncé pourrait alors être réinvesti dans un autre projet au Québec.

Le projet de REM comprend 27 stations couvrant 67 kilomètres. Celles-ci relieront la Rive-Sud à la Rive-Nord jusqu'à Deux-Montagnes, en passant par Laval, de même que par l'aéroport Montréal-Trudeau et par l'Ouest-de-l'Île, jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue.

Un projet qui propulse tout le Québec en avant, selon Philippe Couillard

Visiblement très satisfait de cet appui très attendu de la part d'Ottawa dans ce projet d'envergure pour la province, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a déclaré que pour le Québec le REM est une opportunité unique de consolider l'électricité comme facteur de développement ainsi qu'une initiative majeure dans la lutte contre les changements climatiques en plus d'une source d'innovation dans le mode de financement du projet, qui implique la participation majeure du fonds de pension des Québécois.

On parle de 34 000 emplois directs et indirects créés chez nous durant la phase de construction de ce projet et bien sûr un ajout significatif au PIB de Montréal et du Québec.

Philippe Couillard, premier ministre du Québec