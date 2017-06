Kelly Craft sera l'ambassadrice des États-Unis au Canada

La collectrice de fonds républicaine, qui est originaire du Kentucky et qui est mariée avec le milliardaire du charbon Joe Craft, a des contacts professionnels à la Maison-Blanche et au Sénat américain. Elle a notamment fait des dons et a coprésidé des efforts de financement au fil des ans pour le sénateur et chef de la majorité républicaine Mitch McConnell.

Le Sénat, que préside M. McConnell, devrait se pencher sur des enjeux majeurs touchant le Canada, dont la possible renégociation de l’ALENA.

« Mme Craft a joué un rôle clé pour les grandes organisations, y compris au sein du conseil d'administration de l'Armée du Salut et du Centre pour le développement rural, un organisme sans but lucratif qui se consacre au progrès économique dans le Kentucky rural », peut-on lire dans un communiqué de la Maison-Blanche.

En 2007, Mme Craft a été nommée déléguée des États-Unis aux Nations unies par le président George W. Bush.

Le poste d'ambassadeur des États-Unis était vacant depuis le départ, en janvier, de Bruce Heyman. Avant son investiture, le président Donald Trump avait demandé aux ambassadeurs désignés par Barack Obama de quitter leur poste.