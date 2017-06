C'est quelque 126 000 familles québécoises qui ont donc payé davantage pour les services de garde l'an dernier.

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a été la plus cinglante envers l’administration Couillard.

Le gouvernement Couillard joue le rôle de Séraphin Poudrier, dans lequel on engrange des surplus de quatre milliards cette année et on les prend dans la poche des parents.

