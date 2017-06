Peter Sagan remporte la 5e étape du Tour de Suisse

Sagan a mené le sprint dans le Tessin, l'étape la plus longue de la course (222 km), devant le Suisse Michael Albasini (Orica) et l'Italien Matteo Trentin (Quick-Step).

Le champion du monde slovaque n'a eu aucun mal à dominer la concurrence en portant son effort à 200 mètres de la ligne d'arrivée.

Cette étape accidentée, mais sans grande difficulté, était la dernière dans laquelle les sprinteurs pouvaient s'imposer, avant deux étapes de montagne jeudi et vendredi, et un ultime contre-la-montre dimanche.

Avec 14 victoires d'étape, Sagan devance trois Suisses qui comptent chacun 11 victoires : Fabian Cancellara, jeune retraité, et deux champions des années 50, Hugo Koblet et Ferdy Kübler. Ce dernier est décédé en décembre 2016.

Parti de Bex dans le canton de Vaud, le peloton a vu, comme chaque jour, plusieurs hommes s'échapper puis être repris à 25 km de l'arrivée.

Le Québécois Hugo Houle (AG2R La Mondiale) a fini 41e, et Michael Woods (Cannondale-Drapac) 47e,

La course a été marquée par l'abandon, après une chute, du champion en titre Miguel Angel Lopez. Le Colombien de 23 ans a chuté dans la descente du col du Simplon et a été hospitalisé pour subir des examens.

Poursuivi par la malchance, le coureur d'Astana reprenait la compétition dans ce Tour de Suisse, après avoir été victime d'une fracture d'un tibia en novembre.

Jeudi, les grimpeurs seront en vedette, entre Locarno et La Punt (166,7 km). Le peloton quittera les rives du lac Majeur pour les sommets de l'Engadine.