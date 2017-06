Un abonné sur quatre songe à abandonner le câble au pays, selon un sondage

Ainsi, 27 % des Canadiens abonnés à la télévision câblée pourraient abandonner ce service au cours des 12 prochains mois. Plus précisément, 19 % des répondants se disent indécis et 8 % ont pris leur décision.

Les clients plus jeunes sont plus enclins à abandonner le câble. Aussi, 14 % des répondants âgés de 18 à 34 ans prévoient le faire dans les 12 prochains mois, un chiffre qui chute à 3 % chez les 65 ans et plus.

Adrian Chung, directeur de J.D. Power à Toronto, explique que ces chiffres, bien qu'ils ne soient pas alarmants pour les câblodistributeurs, montrent que cette tendance n'est pas près de s'essouffler.

Si nos données ne signifient pas nécessairement un exode à court terme, les abonnés à la télévision traditionnelle expérimentent – et apprécient – de plus en plus les options de vidéo en continu sur Internet. Adrian Chung, directeur de J.D. Power à Toronto

Taux de satisfaction plus élevé

Selon Adrian Chung, la principale inquiétude pour les câblodistributeurs « devrait provenir du taux élevé de satisfaction des abonnés aux services sur Internet », comme Netflix, CraveTv ou Tou.tv Extra, auxquels 53 % des abonnés au câble ont recours.

11,2 millions de Canadiens sont toujours abonnés à un service de télévision câblée. Photo : iStock

Ces clients ont donné une note sur 10 de 7,58 à leur service de vidéo sur Internet, contre 7,04 pour le câble. L'écart grimpe considérablement lorsqu'il s'agit de la satisfaction par rapport au prix déboursé (7,84 contre 5,97).

Quand il s'agit du prix en dollars absolus, les gens se disent souvent "Je vais seulement dépenser 10 dollars par mois", contrairement à quelque chose qui coûtera dix fois plus cher. Adrian Chung

Le sondage de J.D. Power a été effectué auprès de 9308 abonnés au câble et 9207 abonnés à Internet en septembre et octobre 2016 et en mars et avril 2017.

247 000 débranchés estimés

Dans un rapport publié en avril dernier, le groupe de recherche The Convergence Research Group estimait que les abonnements de télévision au Canada diminueraient de 2 % cette année.

La perte d'abonnés pour les câblodistributeurs s'élèvera à 247 000 en 2017, comparativement à 220 000 l'an dernier, calculait The Convergence Research Group, qui rapportait également que la baisse pourrait atteindre 3 % en 2019.

