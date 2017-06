Céline Dion forcée de reporter ses concerts au Manchester Arena

Pour l’instant, les nouvelles dates de ces concerts de la chanteuse québécoise n’ont pas encore été précisées, mais le Manchester Arena conseille aux détenteurs de billets de patienter et affirme qu’ils seront informés le plus vite possible au sujet des nouvelles dates.

Le Manchester Arena est fermé depuis l’attentat-suicide qui a fait 22 morts le 22 mai dernier à la fin d’un concert d’Ariana Grande. Aucune date de réouverture n’a été annoncée.

D’autres concerts touchés

Le groupe anglais Radiohead devait également se produire au Manchester Arena, les 4 et 5 juillet, mais il jouera au stade de cricket Old Trafford le 4 juillet, au même endroit que s'est tenu le concert-bénéfice One Love Manchester, le 4 juin dernier.

Radiohead Photo : Getty Images/Jim Dyson

Les concerts de Kiss, de Kings of Leon, de Ritchie Blackmore's Rainbow et de BROS ont été annulés. Les trois concerts que devait donner Take That auront lieu au Etihad Stadium le 18 juin.

Les prochains concerts prévus à l’horaire du Manchester Arena sont ceux de Linkin Park le 7 juillet et de Blink-182 le 14 juillet. Les gestionnaires du stade n’ont pas précisé s’ils auront bel et bien lieu, mais leur statut semble en péril.