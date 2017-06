Le ministère des Transports du Québec toujours vulnérable

Un texte de Nicolas Vigneault

Le manque d'expertise au sein du ministère, « soulève des préoccupations quant à sa capacité à encadrer adéquatement ces firmes », affirme la VGQ.

Le mandat confié à la vérificatrice en mai 2016 consistait à vérifier le processus de gestion des contrats.

La demande est venue du Conseil du Trésor, alors que des informations provenant du travail de la consultante Annie Trudel, embauchée par l'ex-ministre Robert Poeti, circulaient, voulant que le processus d'attribution de contrat comportait de profondes lacunes au MTQ.

Des contrats attribués pour l'essentiel à des firmes externes

Le rapport démontre clairement que les firmes externes raflent la quasi-totalité des contrats. Sur les 53 analysés par la vérificatrice, dont la valeur totalise plus de 600 M$, près de 95 % de ce montant avait été attribué à des firmes externes.

Conception des plans et devis

Réalisation à l'interne 16,4 M$ 5 %

Réalisation à l'externe 292,2 M$ 95 %

Surveillance du chantier

Réalisation à l'interne 17,4 M$ 6 %

Réalisation à l'externe 291,2 M$ 94 %

Estimation des coûts

La vérificatrice dénote des faiblesses quant à l'estimation des coûts des travaux par le MTQ, après avoir vérifié quelque 6239 contrats octroyés de plus de 25 000 $ de 2013-2014 à 2015-2016. «

Selon notre analyse, pour 4127 contrats terminés (66 %), il y avait un écart de 10 % et plus entre l'estimation des coûts des contrats et les sommes déboursées », conclut Mme Leclerc.

Et ce n'est pas tout, la VGQ a relevé des manquements à l'égard de 20 des 23 contrats de service professionnels vérifiés. Pour deux contrats, l'estimation des coûts n'a pas été produite à temps, pour huit contrats, le ministère a révisé l'estimation des coûts et pour 16 contrats, il y a des erreurs dans la majoration des taux horaires.

Favoriser la concurrence

La vérificatrice recommandation également au ministère de mettre en place des mesures pour favoriser la concurrence entre les firmes externes.

Elle constate notamment qu'il y avait un seul soumissionnaire conforme pour 17 contrats octroyés. Plus de la moitié de ces contrats étaient reliés à des travaux de déneigement et de marquage de routes.

Réplique du ministère

Le ministère des Transports s'est défendu dans des commentaires acheminés à la vérificatrice.

« Selon nous, les allégations de graves irrégularités portées à son endroit (le ministère), tant en matière de fractionnement de contrats que d'opacité des systèmes ou de collusion, s'avèrent sans fondement ». Le MTQ reconnaît simplement que ses pratiques en matière de gestion contractuelle sont « perfectibles ».