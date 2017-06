Un nouveau festival littéraire aux Îles

L’auteure du Journal d’Aurélie Laflamme participera au festival en compagnie de son conjoint, Olivier Bernard, un auteur mieux connu sous le pseudonyme du Pharmachien.

Les organisateurs ont aussi invité Jean-Paul Daoust, le poète en résidence de l’émission Plus on est de fous, plus on lit de la Première Chaîne de Radio-Canada.

L'auteure India Desjardins Photo : Radio-Canada/Pascal Michaud

La jeune auteure de Val D’Or, Virginie Blanchette-Doucet, se joindra au groupe. La jeune femme a publié chez Boréal, en 2016, un premier roman, 117 Nord, bien accueilli par la critique.

Une dizaine d’auteurs des Îles, dont Georges Gaudet et Nicolas Vigneau, seront aussi de la partie. Les organisateurs de l’événement en profiteront pour souligner le 10e anniversaire de la maison d’édition madelinienne, La Morue verte.

Parmi les activités en cours de préparation, la responsable de l’organisation indique qu’une soirée hommage à Félix Leclerc avec chansons et poèmes est en cours de préparation, ainsi qu’une randonnée littéraire gourmande en collaboration avec différentes tables et producteurs de L’Étang-du-Nord.

Le festival est né du besoin de créer une nouvelle activité pour animer le site de la Côte de l’Étang-du-Nord en début de saison. L’événement se déroulera du 9 au 11 juillet prochains. La programmation complète sera bientôt disponible sur la page Facebook du Festival littéraire des Îles.