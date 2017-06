Rafael Nadal renonce au Queen's, tournoi préparatoire à Wimbledon

Le principal intéressé a confirmé la nouvelle mardi, deux jours après avoir triomphé au grand chelem français.

« J'espérais prendre quelques jours de repos afin d'être prêt, mais à 31 ans, après une longue saison de terre battue et toutes les émotions vécues à Roland-Garros, et après avoir échangé avec mon équipe et mon médecin, j'ai décidé de reposer mon corps afin d'être prêt pour Wimbledon », s'est-il justifié.

Le Queen's est un tournoi préparatoire à Wimbledon, qui aura lieu du 3 au 16 juillet.

Gagnant à deux reprises à Wimbledon (2008 et 2010), Nadal était passé à chaque fois par le Queen's.