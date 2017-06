Leonard Cohen, Klô Pelgag et Gord Downie sur la liste préliminaire du prix Polaris

Deux vétérans, le regretté Leonard Cohen et Gord Downie (de même que son groupe The Tragically Hip), sont également sélectionnés pour leur album respectif You Want It Darker et Secret Path (Man Machine Poem pour The Tragically Hip).

Les vedettes confirmées Drake, Feist, Carly Rae Jepsen et The Weeknd sont aussi dans la course pour l’obtention du prix de 50 000 $.

Drake Photo : Richard Shotwell/Invision/AP

Sur les 40 albums en nomination, trois d’entre eux portent sur les mauvais traitements subis par les Autochtones au Canada : Secret Path de Gord Downie, Retribution de Tanya Tagaq (lauréate du Polaris en 2014 pour Animism) et We Are the Halluci Nation d’A Tribe Called Red.

L’Acadienne Lisa LeBlanc figure elle aussi sur la liste grâce à son album en anglais Why You Wanna Leave, Runaway Queen?.

Le prix Polaris est considéré comme l'une des récompenses musicales les plus prestigieuses au pays. Kaytranada, Arcade Fire, Feist, Patrick Watson et Karkwa l’ont déjà remporté.

Le lauréat sera connu le 18 septembre prochain lors d’un gala à Toronto.