La famille avant tout pour André Tourigny

Un texte de Kim Vallière

Tourigny a déménagé les siens à Ottawa en 2015, lorsqu'il a accepté une position d'entraîneur adjoint avec les Sénateurs. Ses trois enfants ont quitté le Colorado à contrecoeur, après qu'il eut démissionné de son poste comme assistant après deux ans avec l'Avalanche du Colorado.

Tourigny avait fait la promesse suivante à sa progéniture pour acheter la paix : les enfants gradueraient du secondaire dans la capitale nationale. Un an plus tard, l'entraîneur était limogé par les Sénateurs, la seule fois où il a été congédié dans sa carrière.

Il n'a pas tardé à se trouver un boulot comme entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), mais sa famille, comme promis, est demeurée à Ottawa. Une situation difficile pour l'homme de hockey.

« Quand ma journée est finie, je m'en vais voir ma famille. Là, je rentrais dans mon condo et il me manquait quelque chose dans ma vie », avoue Tourigny, qui était séparé de sa femme, de ses jumeaux de 17 ans et de sa fille de 14 ans.

C'est ce qui a convaincu Bobby Smith, le propriétaire des Mooseheads, d'accepter la demande des 67, qui souhaitaient discuter avec son entraîneur.

Tourigny ne sera resté qu'un an à Halifax. Avant son aventure de trois saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il avait passé la décennie précédente derrière le banc des Huskies de Rouyn-Noranda. Il souhaite recréer à Ottawa ce qu'il avait accompli pendant son passage en Abitibi.

« Être entraîneur, ça m'allume, mais bâtir une franchise avec des valeurs, une culture, une histoire spéciale, c'est quelque chose que je veux toujours faire », mentionne-t-il. Il fera équipe à Ottawa avec James Boyd, le nouveau directeur général de l'équipe.

Ce dernier a passé les six dernières saisons avec les Steelheads de Mississauga, dont cinq en cumulant les fonctions de DG et entraîneur-chef. L'Ontarien de 41 ans a joué une saison junior avec les 67 d'Ottawa, en 1994-1995.

Tourigny et Boyd prennent le relais de Jeff Brown, qui a démissionné de ses postes d'entraîneur-chef et de directeur général des 67 en avril, en citant des raisons personnelles pour expliquer sa décision.

Entrevue avec James Boyd et André Tourigny

Une structure peu conventionnelle

Les 67 ont opté pour un modèle « hybride », selon le gouvernement de l'équipe, Jeff Hunt. Boyd agira comme directeur général, tandis que Tourigny occupera les postes d'entraîneur-chef et de vice-président aux opérations hockey, une position supérieure à celle du directeur général dans la hiérarchie.

« Nous voulions avoir les deux hommes à bord, a expliqué Hunt en conférence de presse, lorsque questionné sur la structure peu conventionnelle qu'a adoptée son organisation. André et James se connaissent très bien, ils ont déjà travaillé ensemble, donc ce n'est pas comme si nous mettions deux étrangers ensemble. »

Les deux hommes ont fait connaissance quand ils travaillaient avec Équipe Canada. Dave Cameron, l'ancien entraîneur-chef des Sénateurs, les a mis en contact. « Il m'a dit que si j'avais la chance de travailler avec André, je devais la saisir », a raconté Boyd, qui dit partager les mêmes opinions et valeurs avec son nouveau collègue.

Comme ils travaillaient dans deux ligues différentes, Boyd et Tourigny ont souvent été en communication pour s'échanger de l'information utile. Une habitude qui s'est poursuivie jusqu'à tout récemment.

« Quand Jeff Hunt m'a dit qu'il voulait me rencontrer, le premier que j'ai appelé, c'est Jeff Boyd, pour lui poser des questions sur les 67. Il a répondu à mes questions avant de me dire qu'il rencontrait l'équipe deux semaines plus tard. Je me suis dit : "oh oh!" », a indiqué Tourigny en riant.

Les deux hommes n'ont pas été en compétition très longtemps pour le poste disponible et ils ont l'intention de prendre les décisions importantes conjointement. Tourigny sera responsable des opérations quotidiennes du club, tandis que Boyd se concentrera principalement sur le recrutement.

« C'est difficile dans cette ère du hockey de tout faire tout seul, a admis le nouvel entraîneur-chef des 67. Tu n'as jamais assez de personnes fortes et intelligentes autour. Plus que tu en as, plus que tu as des chances d'exceller. Ce sera extraordinaire de travailler avec James. »

Les complices auront sous la main une formation jeune, qui s'est fait éliminer par les Stealheads de Mississauga au premier tour des séries éliminatoires cette année. L'ancien club de Boyd s'est rendu jusqu'en finale de la Ligue de hockey de l'Ontario. Le nouveau directeur général n'a pas peur de partager ses objectifs ambitieux.

« Nous voulons construire une équipe championne pour plusieurs années », affirme-t-il sans hésitation. Ils auront l'occasion de démontrer leur savoir-faire dès le début de la saison des 67, la 50e de l'histoire de l'équipe.