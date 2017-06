Québec investit massivement dans les écoles du « futur »

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, Sébastien Proulx, a annoncé mardi matin des investissements de 400 millions de dollars pour la mise en chantier de plusieurs projets. Cette somme avait déjà été prévue lors du dernier budget.

Les coûts des projets initialement autorisés par le ministère de l’Éducation pourront également être augmentés jusqu'à 15 %, à condition que la réussite des élèves ou le développement durable soient facilités. Le ministre Proulx a donné quelques exemples d'idées qui pourraient bonifier les projets déposés par les commissions scolaires.

« Concrètement, ça veut dire des projets de classe à aire ouverte, l’aménagement d’un atrium ou d’une place centrale au cœur de l’école pour permettre aux élèves de se retrouver. Il pourrait s’agir de favoriser l'apport de lumière et d'ensoleillement naturel, l'utilisation de serres intérieures, panneaux scolaires, système de géothermie », a expliqué le ministre.

Des investissements à Québec

Si le ministre Proulx se garde de dévoiler les projets qui iront de l’avant dans la province, le député de Jean-Lesage, André Drolet, a toutefois annoncé mardi matin la construction de dix classes supplémentaires à l’école de la Grande-Hermine, dans Limoilou.

L’école accueillera ainsi 50 élèves de plus à l’automne. La Commission scolaire de la Capitale recevra un montant de près de 7 millions de dollars pour ces travaux.

Les établissements d'enseignement sont bien plus que des bâtiments où l'on transmet du savoir. Ce sont de véritables milieux de vie. Plus nos écoles seront attrayantes et sécuritaires, plus nos jeunes voudront y passer du temps.

André Drolet, député de Jean-Lesage