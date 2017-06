Damiano Caruso aux commandes du Tour de Suisse

En échappée en compagnie du Québécois Antoine Duchesne (Direct Energie) et du Néerlandais Nick Van Der Lijke (Roompot), durant près de 150km, (l'étape en comptait 150,2), Warbasse a remporté cette étape de montagne en solitaire.

Il a devancé de 40 secondes Caruso, en tête d'un petit groupe de trois coureurs dans lequel se trouvaient Steven Kruijswijk (LottoNl-Jumbo) et Simon Spilak (Katusha-Alpecin).

Duchesne a lâché prise dès les premiers lacets de la montée de 9,5 km à la sortie d'Aigle, puis Van Der Lijke, incapable de maintenir le rythme, a ralenti.

Les trois hommes possédaient quatre minutes d'avance au pied du dernier col.

Antoine Duchesne Photo : Antoine Duchesne / Twitter

Duchesne a finalement fini au 49e rang, à 8 min 41 s du vainqueur. L'Ontarien Michael Woods (Cannondale Drapac) a obtenu le meilleur résultat canadien en terminant 31e avec un retard de 4:29, tandis que le Québécois Hugo Houle (AG2R La Mondiale) s'est classé 74e à 12:47. L'Albertain Ryan Anderson (Direct Énergie), lui, s'est présenté en 126e position à 18:16.

« Je sentais que j’étais dans une bonne journée aujourd’hui, a réagi Duchesne. On a bien géré pour arriver au pied du dernier col avec une belle avance, mais je savais que ce serait compliqué avec les pentes assez raides. Je voyais comment Larry Warbasse roulait. C’est un grimpeur et je savais que j’aurais de la difficulté à le suivre.

« Malheureusement, je n’ai pas été assez fort pour m’accrocher. Je ne peux pas être déçu. J’ai tout donné et il était plus fort que moi. ».

Au classement général, Caruso détient 15 secondes d'avance sur Kruijswijk et 24 sur le coéquipier de Houle, l'Italien Domenico Pozzovivo. Woods pointe au 25e échelon avec un recul de 5:26. Houle figure en 43e place à 12:41, Duchesne en 72e à 19:02 et Anderson en 140e à 34:15.

En quatre étapes, le maillot de meneur a changé trois fois de propriétaire. Il y a eu pour commencer l'Australien Rohan Dennis (BMC), vainqueur du prologue, puis le Suisse Stefan Küng (BMC), l'Australien Michael Matthews (Sunweb), vainqueur du sprint lundi à Berne, et puis Damiano Caruso.

Mercredi, le peloton disputera une étape accidentée, avant une nouvelle étape de montagne jeudi, et le point d'orgue de ce Tour de Suisse, vendredi, avec une arrivée en Autriche dans la station de Sölden à 2780 m d'altitude.

Deux cas de dopage avant le Tour d'Italie

Par ailleurs, l'Union cycliste internationale (UCI) a suspendu l'équipe italienne Bardiani pour 30 jours, jusqu'au 14 juillet.

Deux de ses coureurs ont été déclarés positif après des contrôles antidopage, a précisé mardi l'UCI.

Les deux coureurs en cause, les Italiens Stefano Pirazzi et Nicola Ruffoni, ont été licenciés par leur employeur à la veille du Tour d'Italie, pour lequel ils étaient engagés. Les contrôles qu'ils ont subis hors compétition les 25 et 26 avril (Pirazzi) ont révélé des traces d'hormones de croissance.

Bardiani, qui a publié un communiqué après l'annonce de la sanction, a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention d'interjeter appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Mais l'équipe italienne a souligné n'avoir aucune responsabilité dans « les actions infâmes » de ses deux coureurs fautifs.