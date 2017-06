Lettre à P.K.

Par contre, une partie de moi est content du dénouement de cette finale. Il y a des leçons qui n'ont pas de prix, et celle-là en est toute une. Jamais, je ne te ferais porter l'odieux de la défaite, car le hockey est un sport collectif. Vous en êtes tous responsables!

On dit que dans l'échec, on apprend et on grandit. Un grand sage l'a dit : « Ce qui ne tue pas rend plus fort ».

Toi et chacun de tes coéquipiers aviez un travail bien précis à faire et un mandat pour l'obtention du plus beau et mythique trophée.

Vous aviez le talent, le courage et la détermination pour réussir, mais certains d'entre vous ont trébuché en cours de route et vous en avez payé le prix ultime. Vous avez maintenant le temps de faire une rétrospection personnelle, de vous regarder dans un miroir et de vous poser la question suivante : Ai-je fait tout en mon pouvoir, soir après soir, pour être digne d'un Predators?

Pekka Rinne (no 35) et P.K. Subban (no 76) Photo : Getty Images/Bruce Bennett

Pour toi, il est facile de répondre à la question. Tu as été solide défensivement, face aux meilleurs joueurs adverses avec un excellent différentiel de +5, tu as été le joueur le plus productif sur le jeu de puissance de ton équipe et tu as été le joueur le plus utilisé avec une moyenne de temps de jeu de 25:32, juste derrière Roman Josi. Il t'a battu par 13 petites secondes . Ce temps de glace est réservé à l'élite et tu en fais partie.

Ceci dit, il ne faut pas se pencher seulement sur le positif si tu veux grandir et devenir meilleur.

Je sais que pour toi, qui a un cœur d'enfant, tu ne veux sûrement pas voir la réalité en face, mais tu dois le faire. Tu ne seras certainement pas d'accord et tu crieras encore à l'injustice, car tes supporteurs utiliseront encore la couleur de ta peau pour te défendre. Toi, par contre, tu ne l'as jamais fait et c'est tout à ton honneur! Tu es un grand homme pour ne pas tomber dans cette facilité.

La dure réalité

Étais-tu vraiment obligé de réveiller le meilleur joueur de la planète avec ton histoire de Listerine? Déjà que tu faisais de l'excellent travail à couvrir Crosby sur la patinoire. Il n'avait pas encore réussi à marquer dans cette série. Il a explosé avec un but et trois passes dans les deux matchs suivant cet épisode.

De plus, il est le capitaine le plus apprécié de tous les vestiaires de la LNH. Indirectement, tu as réveillé ses plus grands supporteurs, ses coéquipiers, qui soit dit en passant sont de grands talents. Les Penguins avaient de la difficulté à se mettre en marche malgré leurs deux victoires à Pittsburgh, matchs que vous avez dominés outrageusement! Pourquoi P.K.? Pourquoi as-tu fait cela?

Sidney Crosby et P.K. Subban Photo : Associated Press/Keith Srakocic

Je suis loin de jeter tout le blâme sur toi, bien entendu. Ton chum Pekka Rinne au PPG Paints Arena a été lamentable, j'en conviens. La perte d'un de vos meilleurs joueurs, Ryan Johansen, vous a fait terriblement mal aussi. Mais sachant tout cela P.K., pourquoi as-tu attisé le feu? Pourquoi P.K.?

C'est vrai que tu as du talent à revendre et plusieurs en sont jaloux, mais j'ose espérer qu'avec le temps, tu comprendras que ça prend plus que du talent et du caractère pour être un vrai bon leader.

Du leadership P.K., ton club en avait grandement besoin. Se fermer le clapet en temps opportun en est une preuve.

Récemment, tu as mentionné que tu ne savais toujours pas pourquoi tu avais été échangé de Montréal. En as-tu une idée maintenant? J'en doute, mais tu es une personne intelligente et tu comprendras sûrement un jour, j'en suis certain.

Tu ne le croiras sûrement pas, mais je suis un de tes supporteurs et j'aime la passion que tu as pour le hockey, c'est contagieux!

Aujourd'hui, tes coéquipiers et toi avez le cœur brisé d'avoir raté une aussi belle chance de soulever la coupe Stanley et d'y immortaliser votre nom. Car vous réalisez que ce sera pour la majorité d'entre vous la seule et unique chance que vous aurez. Je te souhaite une autre occasion.

Par contre, tout n'est pas perdu. Même si tes coéquipiers se retrouvent le bec à l'eau, toi au moins, tu te retrouves les poches encore plus pleines avec ta photo sur une bouteille de rince-bouche.

C'est bien ça qui est le plus important, n’est-ce pas P.K.?

Passe du bon temps en famille et entre amis. Et n'oublie surtout pas de mettre sur Instagram tout ce que tu fais. Les gens ici en raffolent et ça aide la marque « P.K. inc. » également. Mais cela, tu le sais déjà!