Spectaculaire fresque sur l'histoire du Québec réalisée par un peintre américain

Par Félix-Antoine Viens

L’œuvre est une commande de l'homme d'affaires montréalais Salvatore Guerrera qui, il y a trois ans, a eu l'idée de cette fresque historique. Séduit par le projet, Adam Miller a choisi le grand format, un art qui, selon lui, se perd.

Ce genre de tableaux ne se fait plus aujourd'hui. Nous voulions que ce soit très visible et nous voulions la rendre publique. Le tableau présente différents points de vue et permet la discussion. Adam Miller

La fresque « Quebec », du peintre américain Adam Miller Photo : Adam Miller

Le peintre, qui s'est lui-même représenté dans la toile (dans le bas, à droite, portant un veston et un foulard), se dit observateur, comme le public qui regarde la toile, et n'a jamais souhaité prendre position ou intervenir dans le débat politique.

C'est comme la Statue de la Liberté à New York, réalisée par un Français. Dans ce type d'oeuvre iconique, l'étranger (outsider) n'est pas impliqué. Je présente les deux côtés, comme la lumière et l'ombre, mais je ne me prononce pas. Adam Miller

Petites histoires, grande histoire

L'artiste originaire de Portland, en Oregon, mais installé à Brooklyn depuis 10 ans, était déjà au fait des grandes lignes de l'histoire du Québec et du Canada. Avant de prendre le pinceau, il a toutefois dû entreprendre un imposant travail de recherche pour réaliser ce survol de 500 ans d'histoire.

Au cours de plusieurs aller-retour Montréal-New York, le peintre s'est entretenu avec des historiens, des penseurs et des ex-politiciens issus de différentes familles politiques.

J'ai commencé avec la rencontre de Jacques Cartier et Donnacona jusqu'à aujourd'hui. Je voulais raconter des histoires, les interactions entre les personnages historiques. Il y a tellement d'histoires, de cassures, de points culminants et de points tournants. Adam Miller

Deux événements historiques figurent à l'avant-plan. D'abord, dans le bas, au centre, Miller a peint le felquiste Paul Rose, agrippant Pierre Laporte et James Cross, dont les mains sont liées derrière le dos. Puis dans le bas, à droite, le peintre a représenté la Crise d'Oka, avec une femme tenant contre elle un homme blessé, devant un groupe de manifestants.

Au centre de la toile, simplement intitulée Québec, on peut reconnaître René Lévesque, et derrière lui, plusieurs autres premiers ministres provinciaux et fédéraux, dont Pierre-Elliott Trudeau, Lucien Bouchard, Jean Charest, Jacques Parizeau et Pauline Marois, à qui Philippe Couillard semble s'accrocher.

Détail du tableau « Quebec », du peintre américain Adam Miller Photo : Adam Miller

« Je me suis inspiré de Shakespeare et des tragédies grecques, en traitant la politique comme un drame. Pauline Marois est allée trop loin, elle a poussé ses idées, qui ont été mal accueillies et elle a été remplacée. Un peu comme ce qui est arrivé à Theresa May la semaine dernière. »

Œuvre d'art public

Formé à Florence, Adam Miller est d'abord influencé par les grands peintres italiens de la Renaissance, dont les plus connus sont Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël.

J'ai toujours été attiré par ce mouvement. J'apprécie les grands formats, ces oeuvres monumentales qui sont faites pour être vues et qui à l'époque, étaient accessibles au public dans les églises et dans les édifices publics. On ne parle pas ici de collections privées qui appartiennent à des personnes fortunées et qui sont conservées dans des demeures. Adam Miller

Il cite également Eugène Delacroix et son célèbre La Liberté guidant le peuple comme inspiration pour la représentation de la jeune femme tenant un drapeau du Québec, « une orpheline française en Amérique du Nord », explique-t-il.

La fresque sera présentée au Musée McCord à Montréal à l'automne. S'il ne veut pas s'avancer sur la destination finale de cette oeuvre, l'artiste espère qu'elle sera accessible au public, estimant que l'art public qui fait réfléchir et qui suscite le débat est en voie de disparition.

« Nous n'avons pas à vivre dans un monde où l'art public, les sculptures, l'architecture sont absents. »