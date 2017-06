Québec veut faciliter l'intégration des Premières Nations et des Inuits au travail

Un texte de Claudine Pelletier Paquin

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, et le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley ont présenté les grandes lignes du projet devant plusieurs représentants des communautés et organismes oeuvrant auprès des Premières Nations et des Inuits.

« C’est une opportunité pour le gouvernement du Québec d’unir ses efforts à ceux des organisations des Premières Nations et des Inuits, notamment en ce qui concerne [leur] intégration en emploi » soutient François Blais.

Alors que le taux de chômage des Autochtones au Canada est de 13,5 %, comparativement à 7,1 % pour le reste des Québécois, le ministre Blais explique que cette stratégie permettra d’augmenter la participation des membres des Premières Nations et des Inuits sur le marché du travail. La sensibilisation des employeurs aux réalités autochtones fait aussi partie des intentions énoncées.

La manière dont cette stratégie s’incarnera dans les communautés reste toutefois à déterminer, explique le chef Harry St-Denis, représentant de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Il croit tout de même l'initiative prometteuse et se dit impatient de voir les résultats.

De leur côté, les ministres reconnaissent la pertinence de mettre en place une stratégie culturellement pertinente, mais n'ont pas pu définir l'incarnation concrète de ce projet dans les communautés.

Pour améliorer l'emploi des Premières Nations et des Inuits, le ministre Kelley croit qu'il faut concentrer les efforts sur les jeunes, qui composent plus de la moitié des populations autochtones.

« Il faut adapter l’éducation à la réalité autochtone et bonifier les formations, et c'est de cette manière qu'on va améliorer le taux de chômage », a mentionné le ministre.