Alexandre Dostie, un cinéaste et poète anticonformiste, que ça plaise ou non

Au lendemain du Gala Québec Cinéma, plusieurs commentateurs se sont outrés de l’attitude du jeune réalisateur Alexandre Dostie, venu chercher son prix du meilleur court métrage en s’excusant de devoir roter.

Mais s’arrêter à ce seul moment somme toute cocasse serait passer à côté du parcours assez singulier de l’artiste. Joint par téléphone à Paris, où il participe à une tournée organisée par les César et réunissant 33 gagnants des différentes académies mondiales (« en plus, on m’avait pairé avec le cinéaste français Fred Cavayé, ce qui est tellement une belle idée, puisque mon prochain court, qui sera aussi tourné en Beauce, sera un genre de thriller, comme il en fait »), Alexandre Dostie est encore sous le coup d’avoir obtenu la récompense.

Gagnants du meilleur court métrage fiction Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

« Ça m’a flabbergasté! Je ne m’attendais vraiment pas à gagner. Je n’en reviens encore pas d’être reconnu comme ça. » Si ses Mutants – sa toute première réalisation – lui ont aussi notamment fait gagner le prix du meilleur court canadien au Festival de Toronto, Alexandre Dostie n’est en effet pas ce qu’on pourrait appeler un enfant de la balle.

« J’ai étudié en communication sociale à Trois-Rivières. Puis, j’ai fondé une compagnie vidéo à Montréal et après un voyage, je suis retourné à Trois-Rivières, où j’ai rejoint la compagnie de distribution Travelling Distribution, fondée par Catherine Thériault. On peut dire que j’ai vraiment appris sur le tas. Par les rencontres, à force de regarder des films. »

Son apprentissage d’autodidacte l’a aussi amené à s’exprimer dans les domaines de série sur le web (Sainte-Cécile, qui mêlait photo, vidéo et poésie), de la poésie (« c’est pareil pour la poésie, je me suis impliqué à l’Off Poésie vers 2010, j’ai rencontré des poètes, ça m’a donné le goût d’écrire », raconte-t-il) ou de la musique, notamment avec son groupe d’improvisation musicale et poétique Duo Camaro.

Dans ce parcours éclectique, le cinéma semble maintenant prendre une place de plus en plus importante. « C’est le médium le plus complet pour m’exprimer », précise-t-il.

Et assurément, malgré ce que certains peuvent penser de ses rots, la route nous réservera encore des surprises.

« Gagner m’a vraiment fait plaisir. Et m’a donné le goût d’en faire d’autres. Après, je ne considère pas qu’il y a eu scandale le soir des Iris. Je serais le premier à m’excuser si je trouvais que ça n’avait pas d’allure. C’est un peu intense pour rien. Ceci dit, après la tempête, je me suis questionné. Et j’en suis venu à cette conclusion simple : je suis un mutant. Et les mutants, ça arrive que ce soit différent! »