La fête terminée, quel sera l'héritage de la présence des Predators en finale?

Un texte de Martin Leclerc

Quand Jean-Pierre Dumont s'est établi à Nashville en 2006, ses voisins ne savaient même pas ce qu'était le hockey. "Ils sont maintenant des partisans inconditionnels des Predators", raconte en riant le hockeyeur montréalais.

Après avoir connu quatre saisons de 20 buts et plus aux côtés de Daniel Brière chez les Sabres de Buffalo, Dumont a choisi de porter les couleurs des Predators au milieu des années 2000. Il est alors devenu l'un des attaquants les plus populaires de cette équipe, allant jusqu'à connaître une campagne de 29 filets en 2007-2008.

Sa femme (une Américaine originaire du Maine) et lui sont littéralement tombés en amour avec ce coin de pays. Si bien qu'ils ne l'ont jamais quitté. En 2012, quand Jean-Pierre a décidé de raccrocher gants et patins, ils ont décidé de s'y installer définitivement avec leurs quatre filles. Depuis, ils filent le parfait bonheur à Smashville.

« Mes parents étaient un peu déçus quand ils ont appris que nous avions choisi de nous établir ici. La distance fait en sorte que c'est plus difficile pour eux de voir leurs petits-enfants aussi souvent qu'ils le voudraient. Mais quand ils ont vu la qualité de vie dont nous jouissons dans la région, ils nous ont tout de suite dit qu'ils comprenaient notre choix », raconte le sympathique retraité de la LNH.

***

Bien implanté dans cette communauté, Jean-Pierre Dumont est donc extrêmement bien placé pour jauger l'impact qu'aura la très forte fièvre des séries qui vient de déferler sur Nashville.

« Depuis notre arrivée ici, j'ai toujours senti que les partisans de Nashville entretenaient une relation spéciale avec leur équipe. Il y a un noyau de partisans qui sont vraiment fiers des Predators et qui les suivent de près.

« Mais ce à quoi on a assisté en séries dépassait tout ce qu'on avait vu auparavant. Je dirais que les Predators viennent de franchir un autre pas dans leur marché en devenant un sujet incontournable dans les médias locaux. De ronde éliminatoire en ronde éliminatoire, on a senti que l'intérêt envers l'équipe grandissait. Et à la fin, tout le monde parlait de hockey et tout le monde voulait faire partie de la fête! C'est pourquoi il y avait 50 000 personnes assises à l'extérieur de l'aréna pour regarder les matchs de la finale. »

***

Parce que ses enfants ne sont pas encore toutes en âge de fréquenter l'école, Jean-Pierre Dumont préfère patienter un peu avant de reprendre du service dans l'exigeant univers de la LNH.

En attendant, il s'implique chez les Predators en organisant des activités spéciales (comme des tournois de golf ou des camps de rêve pour les amateurs) qui réunissent les anciens joueurs de l'organisation. Dumont monte ces projets en compagnie de l'ex-gardien Chris Mason, qui s'est aussi établi à Nashville et qui fait partie de l'équipe de commentateurs des matchs à la télé.

Mais aussi, Dumont essaie de contribuer à l'essor du hockey mineur sur sa terre d'adoption. Il dirige l'équipe U15 AAA de la région et participe aussi aux programmes d'initiation au hockey organisés pour les enfants.

Malgré son expérience du terrain, Jean-Pierre Dumont peine à s'expliquer pourquoi la pratique du hockey chez les jeunes de cette région n'a pas suivi la même courbe que la ferveur entourant les Predators. Dans l'ensemble de l'État du Tennessee, on ne retrouvait la saison dernière que 3660 joueurs de hockey mineur, ce qui est très peu en comparaison avec d'autres États du sud comme la Floride et le Texas, où plus de 13 000 enfants pratiquent le hockey.

Aussi, Nashville est probablement la ville de la LNH où l'on dénombre le moins de patinoires réfrigérées. En comptant le Bridgestone Arena (le domicile des Predators), il n'y en a que cinq.

***

« Notre rêve, d'ici quelques années, serait de faire comme le programme de hockey mineur de Phoenix, qui a réussi à développer un joueur de la LNH (Auston Matthews). Nous tentons de créer une belle atmosphère dans la région pour la pratique du hockey.

« Pour l'instant, je dirais que notre plus grand défi concerne les programmes d'initiation. Les enfants de la région adorent les Predators et ils veulent jouer au hockey. Mais curieusement, plusieurs ne veulent pas nécessairement enfiler les patins et apprendre à se déplacer sur la glace. J'essaie de leur expliquer que c'est pas mal essentiel! », raconte-t-il, amusé.

Pour réunir une équipe U-15 complète qui soit suffisamment compétitive pour représenter la région de Nashville, Dumont doit pour l'instant recruter des joueurs qui vivent en Caroline ou dans la région d'Atlanta. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire.

Cela dit, la croissance économique et démographique de la région de Nashville est très forte, et des projets de construction de nouveaux arénas sont en cours.

« Nous aurons un nouvel aréna dans la région dans un an et il y a d'autres projets en cours. Les promoteurs de la région préfèrent y aller prudemment. Depuis le début des années 2000, on avait construit plusieurs arénas à Dallas, et quelques-uns ont dû fermer leurs portes quand le nombre de participants s'est mis à diminuer. Les gens de Nashville ne veulent pas répéter cette erreur », explique Jean-Pierre Dumont.

Dès la saison prochaine, tant au niveau de l'évolution des cotes d'écoute que du nombre de nouvelles inscriptions au hockey mineur, il sera extrêmement intéressant de mesurer l'impact de cette présence « inattendue » des Predators de Nashville en grande finale de la coupe Stanley.

Qui sait, dans 10 ou 15 ans, un choix de premier tour nous racontera peut-être qu'il était assis dans une rue du centre-ville, en juin 2017, lorsqu'il a ressenti l'euphorique piqûre du hockey.