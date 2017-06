Moby lance un disque-surprise et écorche Trump au passage

Cet album de Richard Melville Hall, le vrai nom de l’artiste, est le deuxième sous le nom de Moby and the Void Pacific Choir, après These Systems are Failing, paru en 2016.

Musicalement, Moby poursuit ses explorations rock, punk et électro sur son nouveau disque.

Dans le communiqué de presse au ton sarcastique annonçant son nouvel album, Moby n’a pas manqué de railler le président Donald Trump, qu’il a déjà traité de « raciste et misogyne » auparavant.

Moby y a également adopté le pseudonyme John Miller, un nom que le président Trump avait utilisé lorsqu’il était un puissant promoteur immobilier pour parler à des journalistes en se faisant passer pour un porte-parole fictif.

Le président américain Donald Trump durant une conférence de presse en compagnie du président de la Roumanie, Klaus Werner Iohannis, dans le jardin de la Maison-Blanche, le 9 juin 2017 Photo : La Presse canadienne/AP Photo/Susan Walsh

L’artiste se moque de lui dans le communiqué de presse, qui est parsemé de fautes de frappe. Moby y est décrit comme un artiste « vieux et triste » qui produit de la musique « très bruyante ». L’artiste détourne également le slogan de la campagne électorale de Donald Trump, « Make America Great Again ».

En réalité, le disque More Fast Songs About the Apocalypse ne traite pas de politique, Moby y explore plutôt de ses thèmes favoris, soit l’écologie et le désespoir.

Moby, 51 ans, a commencé sa carrière durant les années 1980 sur la scène punk hardcore de la côte est américaine. Il a connu le succès en tant que DJ au début des années 1990 avec la chanson Go et, surtout, avec l’album Play en 1999.