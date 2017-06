Les ingénieurs de l'État persistent... et ne signent pas

« On ne comprend pas pourquoi il nous rejette l’arbitrage, a poursuivi M. Martin, en entrevue à RDI mardi.

Nous, on demande un arbitre neutre dans le dossier. On a mis de l’eau dans notre vin, plus que pas assez. On a diminué nos demandes de 30 % depuis le début de la négociation et eux n’ont pas fait le même pas. »

Ce qu’on demande, dans cinq ans, c’est d’avoir le même salaire que les autres organismes publics en 2017. Ce n’est pas déraisonnable ce qu’on demande. Marc-André Martin

Les ingénieurs réclament un « arbitrage neutre et indépendant avec une décision exécutoire pour solutionner l'impasse » dans le conflit de travail qui les oppose à Québec.

Lundi, M. Martin affirmait d'ailleurs que les ingénieurs étaient prêts à reprendre le travail mardi matin si le gouvernement acceptait la tenue de cet arbitrage.

Rattrapage salarial

Le syndicat affirme que les chiffres du gouvernement lui-même stipulent pourtant que les ingénieurs de l’État auraient un retard de 41 % en rémunération globale.

« Leur argument est d’avancer que : "tant que je peux engager, je ne vois pas pourquoi je hausserais les salaires" » déplore le président du syndicat.

Autrement dit, « tant que je peux avoir du cheap labor, y en a pas de problème. Je ne hausserai pas vos salaires jusqu’à tant qu‘on arrive à un vrai problème ».

Couillard et Moreau refusent l'arbitrage

« Pas question de faire d’arbitrage, l’État ne sous-traite pas l’utilisation des fonds publics », a cependant répliqué le premier ministre mardi, en entrevue à la radio de Radio-Canada à Québec, reprenant l’argument de son président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau.

« On a quelques heures devant nous et s’il faut agir, on n’hésitera pas à agir », a-t-il insisté, une allusion à un recours possible à une loi spéciale pour forcer le retour au travail.

Le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, avait déjà rejeté la demande d'arbitrage du syndicat, lundi. Il invitait plutôt « l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec [APIGQ] à revoir sa position et à retourner rapidement à la table des négociations ».

Il s'est dit « étonné » que les représentants de l'APIGQ n'aient pas déposé de contre-offre à celle du gouvernement (la septième), « laquelle répondait spécifiquement aux recommandations de la commission Charbonneau relatives à l'expertise interne », a-t-il soutenu.

Le syndicat affirmait pourtant vendredi qu'il présenterait une contre-proposition lundi au Conseil du Trésor.

Québec a offert à ses ingénieurs environ 8 % d'augmentation de salaire sur cinq ans, de 2015 à 2019.

L'offre, qualifiée d'inacceptable par l'APIGQ, demeure bien inférieure au rattrapage salarial de 20 % qu'elle réclame. Les 1300 ingénieurs de l'État québécois sont en grève depuis le 24 mai.

Le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, a dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines qu'il n'hésiterait pas à faire adopter une loi spéciale s'il constatait un échec des négociations.