Trump assassiné dans une pièce de Shakespeare : un théâtre new-yorkais dans l'eau chaude

Montée par Public Theater, la pièce est jouée depuis le 23 mai et doit être présentée lundi soir à l'événement Shakespeare in the Park, qui se tient à Central Park.

Dimanche, plusieurs médias américains conservateurs, dont Fox News, ont dénoncé le contenu de la pièce, une critique reprise par Donald Trump Junior, qui a remis en question le financement d'une œuvre du genre. La controverse a ainsi convaincu Delta Airlines et Bank of America de se retirer.

« Le Public Theater a choisi de présenter Jules César de façon à provoquer et à offenser. Si nous avions connu leur intention, nous n'aurions pas décidé de la parrainer. Nous retirons notre financement de cette production », a expliqué par communiqué un porte-parole de l'institution financière.

Le Delacorte Theater, à Central Park à New York, où une représentation de « Jules César » est prévue. Photo : Getty Images/Timothy A. Clary

D'une durée de plus de deux heures, la pièce met en scène un Jules César aux cheveux blonds oeuvrant dans le monde des affaires et qui partage sa vie avec une femme à l'accent slave, rapporte les premières critiques. Un portrait qui n'est pas sans rappeler la famille présidentielle.

Le tyran y est assassiné par un groupe composé de femmes et de minorités, une référence au débat ambiant aux États-Unis et aux critiques souvent formulées envers le président.

« Par et pour les gens »

Le Public Theatre a réagi lundi sur Twitter :

Nous sommes profondément reconnaissants pour cet appui important que nous avons reçu pour notre production gratuite de Jules César. Nous continuons d'être guidés par nos valeurs d'ouverture et d'inclusion et par la conviction que dans le drame comme dans la démocratie, le choc des points de vue mène à la vérité. Le Public Theatre a toujours été - et demeurera - par et pour les gens. Public Theatre

Cette controverse survient près de deux semaines après la publication par l'humoriste américaine Kathy Griffin d'une photo la montrant en train de brandir une tête décapitée ressemblant à celle du président des États-Unis.

L'humoriste s'est ensuite excusée, avant de dénoncer, quelques jours plus tard, ce qu'elle a appelé une campagne de salissage orchestrée par le président Donald Trump et son entourage visant à « détruire sa carrière ».